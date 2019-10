Déficit de charisme à droite

Un chef conservateur plus courageux et plus éloquent aurait-il réalisé un meilleur score? Je pense que oui, mais ce n’est pas de sitôt qu’on aura la réponse.

Dans le contexte d’un gouvernement minoritaire qui peut tomber dans deux ans, les Conservateurs vont peut-être donner une seconde chance à Andrew Scheer.

Libéraux, Néo-Démocrates et Verts font face à la même problématique. Théoriquement, on pourrait se retrouver dans deux ans avec quatre nouveaux chefs!

De la même façon qu’on n’a pas besoin de deux partis de «droite» sur l’échiquier politique canadien, les programmes économiques, environnementaux et sociaux très similaires des Libéraux, Néo-Démocrates et Verts ne justifient pas la concurrence de trois partis de «gauche».

Mais c’est leur problème. Et ils ont le luxe de démarcher un plus grand nombre de Canadiens disposés à voter écolo-socialiste (les deux tiers, si on se fie aux résultats du 21 octobre).