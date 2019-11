Bilinguisme : la grande utopie canadienne

Le bilinguisme officiel est-il toujours pertinent dans un pays aussi multiculturel que le nôtre et dans un monde de plus en plus connecté?

Pourquoi le bilinguisme canadien repose-t-il encore essentiellement sur les épaules des francophones?

Comment interpréter, d’un côté, l’opposition à la dualité linguistique de certains politiciens au Nouveau-Brunswick et en Ontario, et de l’autre, la popularité inégalée des programmes d’immersion française?

Choinière et Madore

C’est à de telles questions que tentent de répondre Frédéric Choinière et Simon Madore dans leur documentaire Bi* qu’on pourra visionner le mercredi 13 novembre à 19h30 dans le théâtre de l’Alliance française de Toronto (24 Spadina, au nord de Bloor).

Le chef d’antenne du Téléjournal Ontario de Radio-Canada, Gabriel Garon, y dirigera une causerie avec l’animateur et le réalisateur, qui sont allés sur le terrain afin de comprendre les défis et les enjeux liés à l’application de la Loi sur les langues officielles du Canada, dont on célèbre cette année le 50e anniversaire.