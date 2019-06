10 bons plans pour célébrer la Fête du Canada à Toronto

Voici 10 activités à faire ce week-end pour célébrer la Fête du Canada à Toronto (lundi 1er juillet).

Activités familiales au parc Downsview

Châteaux gonflables, jeux et maquillages pour enfants, le parc Downsview organise une journée pour petits et grands à l’occasion de la fête du Canada. L’évènement commence à 16h et se terminera par un feu d’artifice aux alentours de 22h. Des stands de nourriture seront présent sur place.

Danse place Albert Campbell

C’est une idée originale pour célébrer la fête du Canada: un rassemblement autour de la danse est prévu place Albert Campbell à Scarborough. Danseurs, professeurs de danse, amateurs, familles, chacun est le bienvenu! Plusieurs écoles de danse seront également au rendez-vous et des ateliers de danse sont prévus pour danser tous ensemble. Des stands de boissons et nourritures seront également proposés.

Découverte du musée de Scarborough

La fête du Canada c’est aussi l’opportunité de découvrir le musée de Scarborough sur l’histoire de la communauté et l’émergence de cette banlieue majeure de Toronto. Le musée organise des ateliers de tatouages éphémères, un concours de mangeurs de tartes, mais aussi des jeux et une distribution de drapeaux du Canada.