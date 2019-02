Yucatan : immersion en terre maya

Aurélie Resch

La découverte de la civilisation maya disparue n’est peut-être pas la première idée qui nous viendrait en arrivant à Playa del Carmen, station balnéaire mexicaine sur les bords de la mer des Caraïbes, mais elle fera son chemin tandis que l’on s’émerveillera devant les remarquables sites archéologiques de la région.

La première image qui nous frappe, une fois arrivés sur la Riviera Maya est l’incroyable profondeur du bleu de la mer. Il semble étinceler tout autour de nous et occuper tout l’espace… Ou presque.

Sports nautiques ou farniente

Le blanc du sable se fond dans l’immensité indigo de la mer. Il est alors tentant de se laisser happer par tous les sports nautiques et le farniente en transat qu’offrent les nombreux resorts de Playa del Carmen.

On ne se lasse pas d’admirer la palette de bleu depuis le ciel. Le parachute ascensionnel permet en effet une vue d’ensemble époustouflante sur les dégradés de l’océan.

Requins baleines et raies manta

Au large de Cancun, passé La Isla Mujeres, on trouve au mois d’août des requins baleines et des raies manta auprès desquelles il est possible de nager. Moment unique que d’accompagner quelque temps la nage gracieuse de ces inofensifs géants des mers.

Une visite au site archéologique de Tulum, seul site Maya en bord de mer sera notre premier lien entre mer et pierres. Perché sur un promontoire rocheux, l’ensemble de cette cité portuaire est remarquablement bien conservé avec un édifice qui dominant, nommé «Castillo».

Site mayas

Ce site sera le point de départ de découvertes d’autres site mayas comme Chichen Itza, Coba, Muyil ou Ek Balam, fabuleux ensembles architecturaux qui témoignent de la grandeur de la civilisation Maya.

Si Chichen Itza est peut-être le plus grand et le plus connu, nos coups de cœur ont porté sur Coba et Ek Balam, dévorés par la jungle, que l’on peut parcourir en vélo.

Vue imprenable sur la jungle

Les pyramides principales peuvent se gravir et offrent de leur sommet une vue imprenable sur le site et sur la jungle. Respectivement nommés «La mousse verte» et «Le jaguar noir», ces villes étaient des lieux de cultes que les Mayas utilisaient pour rendre hommage aux éléments de la nature.

On admirera ainsi la pyramide de la lune et la pyramide dédiée aux vents sur lesquelles avaient lieu de nombreux sacrifices et manifestations.

Déambuler parmi ces constructions et admirer les panneaux de stucs et les frises étonnamment bien conservés d’ek Balam vaut vraiment le détour pour comprendre que cette péninsule mexicaine regorge de merveilles archéologiques inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Baignade dans un cenote

Chaque site possède à proximité un cenote, sorte de puit d’eau douce naturel dans lequel il fait bon se baigner. Des lianes, ponts suspendus et marches raides permettent plongeons et aventures en tout genre.

Les Mayas font partie intégrante de la population mexicaine et un séjour dans le Yucatan ne saurait se faire sans partir à la rencontre de ces communautés et découvrir leur artisanat et projets de protection de l’environnement.

Activités communautaires

Les communautés de Nuevo Durango, d’Ek Balam Umajil, entre autres, permettent aux voyageurs de participer à des activités culinaires (confection de tortillas), de tissage (hamac) ou de broderie (vêtements) et de préservation de l’environnement (reproduction et protection d’animaux en voie d’extinction).

Une occasion de partage et d’échanges autour d’activités et d’un repas typique.

Paradis naturel

Parce que le Yucatan, c’est aussi un paradis naturel, nous recommandons une journée dans le parc national de Sian Ka’an. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette biosphère naturelle offre de nombreuses opportunités de découvrir une flore et une faune unique. Une parenthèse au cœur d’un poumon de verdure et d’oxygène.

Ne pas se priver d’un tour en bateau dans les mangroves pour rejoindre la lagune et se laisser porter par le courant sur un peu plus d’un kilomètre dans une eau chaude au milieu des mangroves.

Ce périple culture-aventure peut se faire en itinérance ou à partir d’une base. La notre fut Viva Wyndham Maya, établissement destiné principalement aux famille, sur une très belle plage de sable blanc.

Hébergement

Viva Wyndham Maya est un établissement destiné aux familles en bordure d’une très belle plage de sable fin.

Le resort tout inclus propose de nombreuses animations (cours de danse, d’espagnol, d’aquagym, football, bingo etc…) pour tous, dispose d’une grande piscine, d’un club enfants, d’un spa, de quatre restaurants, d’une boutique, d’un centre d’excursions, d’un théâtre et d’un trapèze.

Les chambres sont spacieuses et peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes dans deux grands lits. Certaines sont communicantes.

Agence réceptive

Totonal est une agence réceptive spécialisée dans le tourisme durable, culturel et responsable. Elle propose de nombreux circuits et tours à travers le Mexique et favorise les échanges avec les communautés locales. Un excellent moyen de voyager autrement et de créer des expériences uniques.

Vol

Air Canada propose plusieurs vols sur Cancun au départ de Toronto