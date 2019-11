Les élèves apprennent l’art dramatique à la Bibliothèque publique de Toronto

Les élèves des écoles de langue française de Toronto ont maintenant la possibilité de participer avec leur classe à des ateliers de théâtre en français animés par un acteur francophone professionnel.

Il s’agit d’un partenariat entre le Théâtre français de Toronto et la Bibliothèque publique de Toronto. Dans de petits groupes, les élèves apprennent les fondements de la pratique théâtrale tels que camper un personnage, parler sur scène et apprendre un texte par cœur.

Un professionnel qui connaît bien son métier

Récemment, l’acteur Eudes La Roche-Francœur a tenu des ateliers pour des groupes d’environ huit élèves de la troisième année de l’école Pierre-Elliott-Trudeau dans la salle d’activités de la succursale College-Shaw de la Bibliothèque publique.

Les groupes sont petits (avec un maximum de 16 élèves) afin d’encourager la participation de toutes et tous.

En plus d’être comédien au TfT, Eudes La Roche-Francœur se produit sur d’autres scènes, crée ses propres œuvres dramatiques et musicales et enseigne le théâtre. Il s’y connaît bien à en juger par la participation des élèves aux activités de l’atelier et par leurs visages joyeux.