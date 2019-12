Un retour triomphal à Toronto pour Céline Dion

Courage

Elle a dit en entrevue que Courage serait probablement la chanson favorite de son défunt mari René Angelil.

La pièce composée par deux jeunes auteurs-compositeurs de Milton en banlieue de Toronto parle bien évidemment de courage et de vide laisser par quelqu’un qui n’est plus là.

Dion était d’ailleurs très émotive et a versé quelques larmes avant d’interpréter la chanson.

Finale électrisante

La soirée c’est terminé avec encore plus de succès. All By Myself, Because You Loved Me et bien évidement le hit monstre du film Titanic, My Heart Will Go On.

La foule a donné une très longue ovation à la chanteuse et cette dernière semblait très émue.

C’est sur Imagine de John Lennon que la soirée s’est terminée, et la chanteuse a promis de revenir. En espérant qu’elle tienne cette promesse et n’attende pas un autre 10 ans avant de revenir dans la Ville Reine.