Action positive VIH-Sida célèbre 10 ans d’action dans la francophonie torontoise

Des défis et des succès

Michel Lussier explique qu’il y en a toujours plus à faire pour cette communauté à risque. «Travailler au sein d’un organisme à but non lucratif amène, certes, beaucoup de défis, mais de savoir qu’après dix ans, l’organisme est toujours actif au sein de notre communauté me réjouit.»

«Il est important de prendre le temps reconnaître et féliciter nos alliés et nos bénévoles qui nous soutiennent dans nos activités depuis nos débuts. Cette célébration est entre autres pour eux.»

Les services d’Action positive VIH/sida sont offerts de façon «confidentielle, sensible, efficace et professionnelle». L’approche d’APVS fait la promotion «de la santé, du mieux-être, de la valeur et des droits des personnes et des communautés qui vivent avec le VIH».

Billets soirée: 40$. Billets danse seulement: 15$ à la porte après 21h.