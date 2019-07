Come From Away : une belle histoire d’entraide canadienne

Et que dire de la musique! Le groupe de musiciens est dissimulé en arrière-scène et complémente très bien les émotions que l’on ressent tout au long du récit. En finale, on se fait traiter par une bonne «gigue» qui vous fait taper des pieds et des mains.

Bref, Come From Away vous fera vivre une série d’émotions et vous en ressortirez bien fiers de ce que nos compatriotes canadiens ont su faire pour aider de purs étrangers.

J’espère que vous l’apprécierez autant que moi et que vous passerez une superbe soirée. C’est à mon avis, un petit joyau présenté par de superbes artistes.