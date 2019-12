Toronto entre folk et électro-pop: Kyris fait évoluer sa musique

Cette nouvelle étape est le fruit de sa rencontre avec le réalisateur Arnaud Héry, qui a fait l’habillage de Toronto.

Le partenariat entre les deux artistes devrait se poursuivre pour le prochain album de Kyris, qui sortira sans doute en 2021. «On est sur la même longueur d’onde tout en ayant des influences bien différentes. Une recette idéale pour faire évoluer ma musique», affirme Kyris.

Actuellement en Équateur pour écrire les textes des futures chansons de l’album, il compte les enregistrer en 2020.

Ce dont il sera question dans ses futures chansons, il n’en est pas encore sûr… «C’est une idée très vague, mais ça parlerait peut-être de l’antipode entre la ville et la nature, et comment nous, êtres humains, on trouve notre place».