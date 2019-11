Une dentiste bilingue à Mississauga

Tout d’abord, elle explique qu’il est préférable d’utiliser une brosse à dent électrique plutôt qu’une manuelle. Sa brosse à dents électrique favorite est celle de Phillips Sonicare.

Aussi, elle conseille d’utiliser le fil dentaire. «Le brossage et le fil dentaire sont les choses les plus importantes, il faut le faire chaque jour, une fois par jour. C’est ça ce qu’il faut faire pour avoir les dents et les gencives en bonne santé.»

Quant au nombre de fois par jour, elle insiste sur le fait qu’il ne faut pas se brosser les dents trop de fois, mais plutôt le faire correctement deux fois par jour et surtout le soir.

«Si on brosse trop souvent, on peut abîmer l’émail de la dent. Il faut brosser les dents 3 ou 4 minutes pendant un brossage. La brosse à dents électrique est mieux qu’une manuelle parce que souvent les gens ne savent pas comment faire. Ils se brossent les dents très vite. 30 secondes ou une minute, ce n’est pas suffisant.»