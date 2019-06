Évangéline au bout du Pont de la Confédération

Enfin, le Grand parle-ouère sera un forum populaire où tout le monde sera invité à venir discuter et réfléchir sur l’Acadie d’aujourd’hui et de demain. Certains objectifs seront proposés comme celui d’utiliser les ressources et les idées des participants pour qu’ils poursuivent leurs engagements dans leurs communautés.

On s’inscrit où?

Justement, il n’y a pas d’inscription comme telle, hormis pour certaines activités comme le sommet des femmes.

es Acadiens et leurs nombreux amis d’à travers le continent et d’ailleurs sont invités à se procurer l’une des deux épinglettes offertes et qui sont en vente sur le site. En achetant une épinglette, les visiteurs pourront notamment avoir accès à tous les sites du CMA et à plus d’une dizaine de spectacles comme le show du 25e ou le méga spectacle de la Fête nationale des Acadiens, le 15 août, à Dieppe.

Au total, plus de 200 artistes pourront se faire entendre. Une aubaine!

Plus de 100 000 visiteurs sont ainsi attendus au cours des deux semaines du Congrès mondial acadien. Méchant grand tintamarre en vue!

La série d’articles sur les activités touristiques à l’Île-du-Prince-Édouard est le fruit d’un partenariat entre l’Association de la presse francophone et Tourisme IPÉ.