Ricarda’s revêt ses couleurs d’automne

En bouche, la forêt, la mer et la douceur des produits de saison s’invitent et s’entremêlent pour créer de délicieuses saveurs appréciables au palais.

De la terre à la mer

Méditerranée rime indéniablement avec les produits de la mer. Le chef nous apporte une assiette à partager, permettant de tester différentes saveurs tout droit venues de la mer.

Poulpe, calamar, langoustine, crabe et poissons se côtoient dans l’assiette et fondent en bouche. On est d’emblée transportés sur les côtes méditerranéennes, l’Europe semble venir jusqu’à nous d’un continent à l’autre.

Une fine sauce déposée délicatement sur l’assiette vient accompagner le tout et fait ressortir la fraîcheur des produits et leurs saveurs.