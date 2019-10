Rare rencontre d’aquarellistes italiens et autochtones à Toronto

C’est sûrement une première: des aquarellistes italiens (Associazione Romana Acquerellisti) et des Premières Nations canadiennes (Indigenous Watercolour Artists of Canada) sont réunis au Centre Columbus de Toronto dans une exposition inaugurée vendredi et qui se poursuivra jusqu’au 27 novembre.

L’entrée est gratuite du lundi au vendredi de 10h à 17h. Autour d’un média commun, l’expressivité italienne y rencontre celle de six de nos artistes autochtones – dont le peintre Alex Janvier, réputé pour ses combinaisons de courbes et de couleurs brillantes.

Plusieurs oeuvres d’Alex Janvier ornent les murs d’édifices publics canadiens.