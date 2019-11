Access MBA peut vous aider à choisir le meilleur programme

Les participants de ce samedi ont pu, lors de réunions individuelles et en petits groupes de 20 minutes, s’entretenir avec les directeurs d’admission des écoles présentes.

Parmi les écoles de l’Ontario, les candidats ont pu s’entretenir avec des représentants des Smith School of Business (Université Queen’s), Rotman School of Management (Université de Toronto), Ivey Business School (Université Western) et Schulich School of Business (Université York).

Des établissement venant des États-Unis et d’Europe étaient également sur les lieux comme l’INSEAD ou l’IE Business School.

L’objectif est de renseigner celles et ceux qui souhaiteraient suivre une telle formation supérieure, et leur permettre d’avoir un premier contact avec les écoles avant d’envoyer leur dossier de candidature.