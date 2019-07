La juge Julie A. Thorburn à la Cour d’appel de l’Ontario

Elle a d’ailleurs co-présidé le Comité directeur de mise en œuvre des recommandations du comité consultatif de la magistrature et du Barreau sur les services en français. Le Comité directeur se basait sur le rapport de 2012 sur l’accès à la justice en français, co-présidé par le juge Paul Rouleau et Me Paul Le Vay.

«La nomination de juges bilingues constitue un élément essentiel afin d’assurer l’accès équitable à la justice dans les deux langues officielles», indique Me Nadia Effendi, présidente de l’AJEFO. Le rassemblement de juristes franco-ontariens célèbre cette année son 40e anniversaire.

Ordre du mérite

Par ailleurs, l’AJEFO a décerné son Ordre du mérite 2019 à Me Anne Levesque et à Me François Baril.

Cette distinction est remise chaque année à une ou deux personnes pour souligner leur contribution à la promotion des services juridiques en français, le soutien qu’elles ont apporté à la mise en œuvre et au développement de la common law en français, ainsi que leur dévouement à la cause au sein de plusieurs associations et organismes.

Anne Levesque vient de se joindre à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa comme professeure adjointe au Programme de common law en français. Elle en a été Directrice du Programme de pratique du droit de 2013 à 2018 et a pratiqué dans le domaine des droits de la personne dans des cabinets privés et une clinique juridique communautaire.