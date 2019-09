«Comment devenir adulte» débarque à Toronto

Une relation de confiance?

En dehors des tournages, Mylène Simard et les quatre jeunes ont noué des liens solides.

«On est devenus proches un peu comme une famille parce qu’on est intimement dans leur vie. […] Je suis encore en bon contact avec des jeunes avec qui on a tourné il y a deux ans.»

Si cela est possible, c’est parce qu’elle fait en sorte de respecter leur vie privée: «Il y a des histoires et des moments que bien sûr ils vont garder privés. On n’a pas d’intérêt à montrer des choses qu’ils ne veulent pas avoir à la télé. Je suis chanceuse de cette façon-là, car pour une télé-réalité, je n’ai pas besoin de manipuler ou de montrer des choses mauvaises.»

Elle pourra d’ailleurs créer d’autres liens avec de nouveaux jeunes pour la quatrième saison de Comment devenir adulte, qui est en plein tournage. Cette future saison mettra encore en vedette des jeunes de Toronto Ouest et d’Étienne-Brûlé.