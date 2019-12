Belle arrière-saison touristique à Ottawa

Et un petit trésor caché, le spa Nordik et ses bains extérieurs et saunas, en pleine nature, de l’autre côté de la rivière, dans Old Chelsea.

Marché de Noël à Lansdowne Park



Au cœur de Lansdowne Park, l’ancien site de l’exposition du Canada central et réaménagé fin 2014, l’élégance de l’ancien pavillon Aberdeen attire l’oeil parmi les façades modernes en verre, avec ses briques beiges et son immense charpente métallique arrondie.

Fermé au public d’ordinaire, la grande halle construite en 1898 est ouverte l’hiver en fin de semaine pour le marché fermier hebdomadaire qui rentre s’y mettre au chaud.

De nos jours, le pavillon ancre la grande place piétonne du nouveau quartier, qui y accueille son tout premier Marché de Noël.

Juste à côté, le cossu quartier Glebe s’étire au bord du canal Rideau, avec ses maisons individuelles d’époque au fil de rues bordées d’arbres… et ses peintures murales plus récentes. Et dans Bank Street, boutiques, cafés, pubs ou petits restos branchés, permettront de se poser un peu, voire de passer la soirée.