Une section internationale dès le primaire au Lycée français de Toronto

Excellents résultats

Avec 100% de réussite au Bac (la fin du secondaire), dont 91% de «mentions» (notes de 12 sur 20 et plus) et 38% de «mentions très bien» (16 sur 20 et plus), le Lycée français de Toronto peut se vanter de sa réussite.

Pour le brevet (la fin du «collège», la 10e année ontarienne), c’est 100% de réussite et de mentions que le Lycée affiche à son compteur.

Le proviseur se dit «très content et confiant pour la suite, tout en tenant compte de la réforme du baccalauréat en France pour cette nouvelle année».

Riche parcours linguistique

L’équipe pédagogique est fière de rappeler qu’une de leurs élèves a été primée au concours général des lycées francophones… en chinois!

La directrice du primaire, Sylvie Delpech, insiste ainsi sur le fait qu’ici, c’est «un parcours linguistique riche dès l’enfance qui est offert aux élèves».