Encore plus de rendez-vous culturels chaque semaine à l’Alliance française de Toronto

Plus d’une centaine d’artistes, musiciens, comédiens, danseurs, conférenciers passeront encore par l’Alliance française de Toronto cette année, confirmant l’institution centenaire du quartier Spadina et Bloor dans son rôle de principal centre culturel francophone du Grand Toronto.

Jean Grenier Godard, directeur général, et Laetitia Delemarre, directrice culturelle de l’AFT, ont lancé officiellement leur nouvelle saison mercredi soir dans son théâtre et sa nouvelle galerie, assistés à l’animation par la comédienne et chanteuse Nathalie Nadon, sur fond de projections réalisées par Marin Stemmelen et d’airs de piano joués par Kevin Ahfat.

Le Montréaler

Le Montréaler, magazine fictif inspiré du célèbre The New Yorker américain, est le thème de l’exposition inaugurale dans la galerie de l’Alliance.

Dans les Unes créées par 52 illustrateurs et 10 auteurs qui proposent leur vision de la métropole du Québec, Montréal apparaît comme une ville chaleureuse à dimension humaine, contemporaine, multiculturelle… et surprenante.

D’ailleurs, lors d’une conférence éponyme le 6 novembre prochain, les illustrateurs Aurélie Grand et Jimmy Beaulieu partageront leur processus de création, tandis que Renaud Plante, le directeur artistique, évoquera l’influence de la revue The New Yorker dans la conception graphique de Le Montréaler.