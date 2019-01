Le salon de l’électronique à Las Vegas: Veni, Vidi, Wow!

Denis Bousquet

24 janvier 2019 à 15h06 24 janvier 2019 à 15h06

Vous avez probablement tous entendu parler du CES, le fameux Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui s’est déroulé au cours de la première semaine de janvier.

J’y étais, et je me suis bien amusé.

Si vous avez suivi les nouvelles, vous avez sûrement vu les grandes nouveautés comme les télés 8K, les télés à écran déroulant qui disparaissent dans leur crédence, les appareils à intelligence articielle, les robots et les produits des grands fabricants.

Le CES, c’est plus de 180 000 visiteurs, 5 000 exposants et 50 000 produits. Le tout est étalé à la grandeur de la ville, dans le centre des congrès et six autres hôtels-casinos. Et n’oublions pas les nombreuses séances d’information pour les médias et les discours des présidents des grosses boîtes comme IBM, LG et autres.

Eureka!

Pour ma part, j’aimerais vous présenter quelques petites nouveautés qui ont fait principalement partie d’une section du CES intitulée «Eureka Park», titre qui n’a pas besoin d’explication.

C’est là que sont groupées les «jeunes pousses», ces petites entreprises en démarrage aux produits novateurs et parfois même excentriques. Et il y a de tout pour tous.

Le visage d’Alexa

Commençons avec cet humanoïde «social» qui vous suit des yeux et répond à vos questions à l’aide du dispositif Alexa. Vous ne vous sentirez plus jamais seul (surtout si Alexa se déclenche au beau milieu de la nuit…).

Potager moderne

Pour les horticulteurs amateurs (ou en herbe), il y a ce petit système à «lingots» qui assure la pousse de toutes sortes d’herbacées; un potager d’intérieur doté de lampes à DEL.

Il est très efficace et vous pouvez contrôler les paramètres de la pousse. Jardinez à la nouvelle mode et mangez frais.

Si vous êtes fervent des systèmes d’apprentissage STIM et STIAM, vous ne voudrez pas manquer ces petits bidules offerts par Strawbees, de la Suède.

Il s’agit d’un système de codage tout simple qui permet aux jeunes d’apprendre comment les choses fonctionnent, de pair avec les principes physiques qui les guident. Ces trousses sont en vente au Canada chez Indigo.

Table électronique en camping

Qui ne voudrait pas se retrouver au beau milieu de la forêt, sous la tente, et voir les petits animaux danser au son de sa musique préférée. Bon, j’exagère un peu bien sûr, mais voilà un petit gadget quand même intéressant.

La PorTable offre tout: haut-parleurs, poste de charge, porte-gobelets, ouvre-bouteille, surface de table et plus encore. Comme vous pouvez le constater par la photo, les représentants de la PorTable sont de véritables enthousiastes (on a bien rigolé ensemble).

Vélo 2.0

Pour les mordus du vélo, il n’y a pas mieux que ce nouveau casque qui non seulement vous protège la matière grise, mais vous permet de converser au téléphone, de signaler votre intention de tourner à gauche ou à droite ou de faire un arrêt, d’envoyer un signal SOS, de naviguer verbalement et de bavarder avec vos compagnes et compagnons de route.

Bref, il peut tout faire sauf pédaler (eh, oui, la techno traîne toujours de la patte de ce côté-là).

Rêves électriques

Pour les bricoleurs, il y a les nouvelles prises de courant «style de vie». Pourquoi simplement brancher votre lampe de nuit quand vous pouvez vous traiter à une petite aromathérapie ou vous endormir au son de bruits blancs et faire de beaux rêves?

Les prises Swidget font appel à de micro-modules interchangeables qui vous aideront à transformer votre foyer en une maison intelligente.

Une idée pour Tim Horton?

Si vous aimez les petits bidules, vous adorerez le GoDonut. Il s’agit d’un petit support en forme de beignet. Offert dans un choix de couleurs, il est léger et durable et convient à une variété d’appareils électroniques. Il s’utilise n’importe où et, aux dires du fabricant, il est 100% sans gluten (faut le faire).

Il ne manquait que le gadget permettant de gagner aux casinos de Las Vegas!