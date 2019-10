La France honore un passionné torontois de mangas

Sa plus belle récompense et son plus beau souvenir lors de ce festival cette année: «la lumière sur le visage des fans qui sont venus voir Junji Itō. […] Juste le fait de savoir que nous avons rendu tant de gens heureux.»

Défense de la diversité culturelle

Le festival prône et défend la valeur littéraire et artistique de la bande dessinée qui, comme l’explique Franck Riester, «est trop souvent attaquée […] et souffre encore d’une insuffisante reconnaissance sur les plans institutionnels et culturels».

L’année 2020 sera d’ailleurs proclamée Année de la bande dessinée en France.

Le ministre Riester dit compter sur l’aide de Christopher Butcher «pour que BD 2020 soit aussi représentée l’an prochain à Toronto».

Au-delà de la promotion du «9e art», Christopher Butcher participe également à la défense de «la diversité culturelle et créative» selon le ministre français.

Et de citer le défunt président Jacques Chirac: «il n’y a pas plus de hiérarchies entre les arts et les cultures qu’il n’y a de hiérarchies entre les peuples».