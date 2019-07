Croisière gastronomique vers les Îles de la Madeleine

Cette année, la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) célèbre ses 75 ans. Le Vacancier CTMA (350 passagers) est le seul à offrir une croisière de Montréal aux Îles de la Madeleine (1400 km) avec trois forfaits au choix: Saveurs des Îles, Vélo, Arts et culture.

Si vous acceptez de peut-être prendre un kilo, je vous suggère fortement Saveurs des Îles. C’est ce que j’ai fait du 21 au 28 juin et je ne l’ai pas regretté, car le soleil, le golfe du Saint-Laurent et la brise saline sont favorables à la pêche, la culture et l’élevage de produits d’exception.

Pied-de-Vent

Le forfait Saveurs des îles inclut des dégustations et des menus haut de gamme. Les produits les plus connus des Îles de la Madeleine sont sans doute ceux de la fromagerie Pied-de-Vent.

Le Tomme des Demoiselles à pâte ferme et croûte lavée, affiné plus de six mois et à l’arôme fruité, rehausse à merveille une salade César. Le fromage éponyme Pied-de-Vent à pâte semi-ferme et croûte mixte, affiné 60 jours, se savoure entre autres dans une fondue aromatisée à la bière des Îles.

À l’abri de la tempête

La bière fait honneur au territoire distinctif de l’archipel. Elle est produite à partir d’algues, de fruits et d’aromates cueillis sur place.