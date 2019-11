Mouton Noir à la recherche de partenaires

Après Petit Prince, «on en a fait un deuxième, on en a fait un troisième et puis on ne s’est jamais arrêtés», explique Mélanie. «Et un jour on s’est dit qu’on devrait faire quelque chose avec tout ça: un groupe.»

De l’ombre à la lumière

Le nom du groupe, Mouton Noir, est à l’origine d’un constat chez les deux artistes: le sentiment parfois d’être différents, et de ne pas avoir trouvé leur place dans ce monde.

«On est des artistes, on est des émotifs, on prend souvent les choses en pleine figure, et de là parfois on se sent un peu exclus», confie Laurent. «On se sent comme des éléments à part, comme des éléments rejetés: des moutons noirs.»