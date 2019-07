Top 5 des plus belles plages de Toronto

La semaine prochaine s’annonce très chaude à Toronto. Avec un ressenti de 40°C certains jours, rien de tel que d’aller se prélasser à la plage au soleil, et pourquoi pas de se baigner. Voici donc un top cinq des meilleures plages torontoises sur lesquelles se dorer la pilule.

Woodbine

La plage de Woodbine demeure la plus connue à Toronto, ayant donné le nom au quartier The Beach dans l’Est. Woodbine permet aux sportifs de jouer au volley-ball, ou au kite-surf quand le vent est optimal. Il est très agréable aussi de s’y baigner: des surveillants de baignade sont présents les week-ends et certains jours en semaine.

Hanlan’s Point

Hanlan’s Point, la plage connue pour autoriser les nudistes, située sur les îles de Toronto, permet aux baigneurs avec ou sans vêtements de bronzer et de se baigner.

Sunnyside

Située près du parc Budapest, la plage de Sunnyside n’est pas le meilleur endroit en termes de qualité d’eau, mais il est quand même possible de s’y baigner. Jamais bondée, cette plage est parfaite pour se relaxer tranquillement.