Décathlon inaugure son troisième magasin à Brampton

Comme à chaque fois, l’inauguration était attendue avec impatience par la communauté française, avide de ces produits qu’elle connaît bien.

«Les Français adorent la marque, et dès que nous ouvrons un magasin près de chez eux ils s’y rendent. On nous attend souvent. C’est super», observe Julien Duchateau.

Avant de voir le jour, la boutique de Brampton a d’abord pris la forme d’un magasin éphémère. Il s’agissait du deuxième dans la région de Toronto après celui de Burlington.

Ouvert en juillet, il a permis de comprendre les envies de la clientèle, de lui faire découvrir l’enseigne et ses produits, et finalement de former les nouveaux vendeurs.

Amateurs et professionnels

Avec 4000 mètres carrés dédiés à plus de 65 sports, avec au total 7000 références, le Décathlon de Brampton possède de nombreux atouts pour séduire les amateurs comme les professionnels.