Géant des articles de sport: le Décathlon de Vaughan est ouvert

Présente lors de l’inauguration, Marylin Iafrate, conseillère municipale de la 1re circonscription de Vaughan, salue l’installation de l’enseigne française et se félicite de cette politique en faveur de l’accessibilité du sport.

Tester et pratiquer… au magasin

En plus de ce gymnase, le Décathlon de Vaughan dispose également d’un studio adapté à la pratique du yoga. Des entraîneurs locaux y animeront des activités variées. Ouvertes à tous les profils, aux familles et aux enfants, les réservations s’opéreront via la plateforme Décathlon Activités.

En s’aventurant à travers les rayons, on découvre aussi d’autres surprises. Différentes infrastructures sportives ont été installées aux quatre coins du magasin. Elles permettent ainsi aux clients de tester leur équipement avant de l’acheter.

«Nous avons décidé d’investir dans un espace où l’on peut pratiquer le patin à glace en automne et en hiver avec une glace artificielle. Elle sera retirée au printemps pour laisser place au patin à roulettes et à la trottinette», explique M. Duchateau.

Le basketball, le soccer et le golf disposent aussi de leur zone de test. Un mur d’escalade les rejoindra bientôt. «Car c’est une façon d’inciter les jeunes à découvrir un nouveau sport et à trouver leur vocation», ajoute-t-il.

L’enseigne française poursuivra son implantation en Ontario avec l’ouverture d’un magasin à Brampton.