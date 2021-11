Vendredi fou: les profits de Décathlon remis à des organismes de sport

À l’occasion de ce «Vendredi fou» le 26 novembre, le détaillant d’articles de sport Décathlon Canada remettra tous les profits des achats effectués par ses membres (jusqu’à 200 000 $) à divers organismes qui partagent sa mission de rendre le sport accessible à tous.

Le géant français, qui a ouvert plusieurs magasins au Canada ces dernières années – dont trois dans le Grand Toronto: à Vaughan, Burlington et Brampton – revisite le populaire slogan TGIF pour annoncer «Today Giving Is the Focus».

Un organisme par magasin

L’équipe de chaque magasin Décathlon a sélectionné un organisme dans sa communauté pour lui remettre un don. Les profits réalisés en ligne seront remis à un organisme sélectionné par l’équipe de commerce électronique de Décathlon Canada.

Parmi les organismes locaux impliqués dans l’initiative de cette année, mentionnons:

Les Olympiques spéciaux de Burlington, qui offre des activités sportives aux jeunes et aux adultes de la communauté ayant une déficience intellectuelle.