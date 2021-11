Foot IQ : l’immersion francophone par le sport offerte dès janvier

Le sport et ses leçons de vie

Selon lui, tous les sports d’équipe représentent pour les jeunes des occasions d’apprentissage et de croissance personnelle. «Le leadership, par exemple, ce n’est pas de parler plus fort que les autres. C’est surtout de se démarquer par son effort, son talent et ses qualités personnelles exemplaires.»

Autrement dit: les valeurs universelles du sport peuvent aussi être appliquées comme leçons de vie. Lui-même affirme avoir trouvé, grâce au sport, «la motivation de ne jamais abandonner et de toujours essayer d’être meilleur».

Autour du soccer, en français, les jeunes filles et garçons de 11 à 18 ans pourront donc discuter, participer à des jeux-questionnaires, analyser des vidéos et faire des travaux de groupes. «C’est toujours de l’éducation… mais en plus efficace!»

Le modèle de Foot IQ a été testé avec succès en France et à la Réunion, indique Pépy Malonga. Plusieurs participants lui ont d’ailleurs fourni des témoignages éloquents.