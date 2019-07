Les élèves d’Étienne-Brûlé se démarquent au tournoi de soccer du Centre francophone de Toronto

Elle a aussi souligné l’importance d’un tel événement dans une ville comme Toronto. «Ici les francophones sont plus dispersés. Il y en a et on est plus minoritaire par rapport à une région comme Ottawa», a-t-elle dit.

Selon Mme Seck, le soccer est une activité idéale pour rassembler les francophones de Toronto, et notamment les nouveaux arrivants. «Les gens viennent majoritairement des pays africains et là-bas le soccer c’est quelque chose», a-t-elle expliqué.

Des activités pour les enfants

Il y avait aussi un jeu séparé pour les plus jeunes à l’intérieur de l’école. «Comme il fait chaud et comme les enfants sont petits, on a préféré qu’ils jouent dans le gymnase», a dit Mme Caleb.

Pour les enfants moins intéressés par le soccer, il y avait aussi un coin avec des bénévoles pour s’occuper d’eux. Ils pouvaient y faire des activités de maquillage, de dessin et de décoration. «C’est important que tout le monde se sente concerné par l’activité, y compris les enfants», a souligné Mme Seck.

Enfin, tout le monde s’est rassemblé à l’intérieur pour le pique-nique. Les participants ont mangé à leur faim tout en suivant un atelier sur les cartes de crédit et une prestation musicale par le guitariste et chanteur Christian Nimbona. Qu’ils soient venus pour jouer le soccer ou pour réseauter, ils sont repartis les ventres et les esprits pleins.