Le Toronto Defiant jouera au Roy Thomson Hall

Amateurs ou professionnels, les joueurs peuvent jouer seuls ou en équipes. Les professionnels participent à des compétitions à travers le monde et gagnent souvent très bien leur vie. Ils peuvent d’ailleurs augmenter leurs revenus grâce au butin remis en cas de victoire.

Fin de siècle agité

Overwatch serait pratiqué par plus de 40 millions de personnes dans le monde. Le jeu de guerre en équipe, développé et publié par Blizzard Entertainment, a été commercialisé en 2016.

L’action se déroule dans la deuxième moitié de notre 21e siècle, où les humains luttent contre les Omniaques, des machines intelligentes. Overwatch est le nom de l’agence créée pour résister à l’invasion.

L’Overwatch League est la plus grande ligue professionnelle de sport électronique au monde. La saison régulière commence en février et se termine en automne avec les éliminatoires. Les équipes s’affrontent chaque semaine.

On retrouve 11 franchises d’Overwatch aux États-Unis, 4 en Chine, 2 aux Royaume-Uni, 1 en Corée du Sud, 1 en France et 2 au Canada (le Defiant de Toronto et les Titans de Vancouver).