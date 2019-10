Corneille a fait chanter les hommes à Toronto

«Il y a quelqu’un qui m’a demandé si j’avais de la pression en venant ici sachant que je vais chanter en terrain anglophone. Et c’est à ce moment-là que je me suis mis à m’imaginer une salle pleine de gens qui ne comprendront pas ce que je chante. Donc merci de me rassurer.»

Corneille a aussi présenté des chansons de son nouvel album sorti cette année, comme Manque de sommeil, dont ses enfants ont été l’inspiration. «Il n’y a rien de pire que ne pas dormir parce que le bébé pleure».

Par le passé, les chansons de l’artiste faisaient essentiellement référence à son tragique passé de réfugié rwandais. Mais aujourd’hui, son inspiration est tout autre: il la tient de sa femme Sofia de Medeiros et de ses enfants.

Durant son spectacle, il a également fait participer le public avec un petit jeu qui consistait à faire chanter les hommes. «Je trouve toujours absurde dans les concerts que les femmes chantent plus fort que les hommes. […] Ce qu’on a pris l’habitude de faire, c’est qu’on fait chanter les messieurs, et on compare les villes. On a un classement: le numéro 1 reste Paris.»

Le chanteur de renommée internationale a donc su faire une place à ses chansons francophones auprès du public torontois en liesse à la fin de son spectacle.