Francophonie en fête: Corneille chantera en français à Toronto pour la première fois

C’est un grand défi pour moi, comme pour tous les pères en général aujourd’hui surtout les papas de ma génération. On est de plus en plus conscients de la présence qu’on a dans le développement de nos enfants, donc on ne peut pas se contenter d’aller bosser et ne pas s’occuper d’eux.

C’est évident aujourd’hui que le père doit faire équipe avec sa conjointe. Le rôle de papa me tient plus à cœur plus qu’artiste, et c’est tout nouveau pour moi. Ce changement n’est pas acquis, ce n’est pas forcément compatible.

J’ai toujours pensé que les vrais artistes étaient ceux qui se mettaient en danger pour les autres. C’est ce que j’ai fait pour mon premier album, mais aujourd’hui je n’ai plus ces besoins-là.