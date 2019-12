Ouarzazate, capitale africaine du cinéma

Partez en road trip dans les Gorges du Dadès (le grand Canyon marocain), entre Boumalne et Imdiazen et arrêtez-vous dans les petits villages à flanc de montagne pour partager un thé et un début d’amitié avec les habitants.

Profondes de 300m et alternant paysages verdoyants et terrains rocailleux qui s’empourprent le jour déclinant, ces gorges sont le paradis des randonneurs et des amateurs d’escalade.

Près de du village de Boulmane, les formations rocheuses interpellent. «Les doigts des singes» pointent vers le ciel leurs pitons rocheux.

Le Haut Atlas

Les montagnes du Haut Atlas réservent bien des surprises aux promeneurs qui s’aventurent hors des sentiers battus, avec des grottes dans lesquelles se cachaient des gisements de pierres fines comme l’aménysthe, dont les teintes et les reflets sont de toute beauté et que l’on peut ramasser à la main lors d’une randonnée à dos de mulet.

La vallée du Drâa, émaillée de kasbahs et de ksours en terre pisée datant du XVIIe siècle, émeut avec ses contrastes de terres rouges et de palmeraies opulentes arrosées de cascades.