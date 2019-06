Participation franco-ontarienne mémorable au défilé de Montréal

– les premiers Français au Pays d’en haut: Étienne Brûlé, Samuel de Champlain, Jean de Brébeuf…

– de Ville-Marie au Long-Sault, avec Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys, Dollard des Ormeaux (par DJ UNPIER!) et ses compagnons;

– les colons français des Grands Lacs, les Fille du roy, les soldats de la Compagnie Franche de la Marine, la Seigneuresse Madeleine de Roybon au fort Frontenac (Kingston), Lamothe-Cadillac le fondateur du Détroit (Windsor)…

– les pionniers de Bytown (Ottawa) et les voyageurs du Nord-Ouest, avec Élisabeth Bruyère et les Soeurs de la Charité, et le draveur Jos Montferrand qui a traversé tout l’Ontario jusqu’au fort William (Thunder Bay);

– la revanche des berceaux et la ruée vers le Nord: les enfants des patriotes venus ensemencer les terres dans l’Est et le Sud-Ouest, et creuser les mines de Sudbury, du Témiscamingue et de Timmins;