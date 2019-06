Un été rempli de programmes pour enfants à la Bibliothèque publique de Toronto

Le voyage de Monsieur Philippe amènera les enfants dans le présent et le passé du Canada et de la France à travers des chansons traditionnelles de ces deux pays. En tirant de sa valise des instruments de musique, des bibelots, des images et qui sait quoi d’autre, Monsieur Philippe (Flahaut) incitera les enfants à participer à la musique.

Lors des séances de On chante, on joue et danse avec Bill, on voyagera à travers la musique de la Louisane, pays d’origine de Bill, et de la musique folklorique du Canada.

Pour les scientifiques et prestigidigitateurs en herbe

La science et la magie peuvent parfois s’entremêler et le professeur Géni’Al montrera la façon de le faire dans Entre science et magie. Ses illusions et tours, tous plus étonnants les uns que les autres, ébahiront le public, qui sera invité à rencontrer certain défis. Et quelques secrets seront révélés!

Le duo d’improvisateurs DaFlo présenteront également deux programmes sur des thèmes scientifiques:

Dans Perdus dans l’espace, les enfants de l’auditoire aident deux astronautes à passer de planète en planète en essayant de se retrouver après leur séparation causée par une dispute dans leur vaisseau spatial.