L’improvisation s’invite chez Le Petit Prince

Léa Giandomenico

7 mars 2019 à 9h00 7 mars 2019 à 9h00

Les 13, 14, 18 et 20 mars prochain, Daphney Joseph et Florian François – le duo DaFlo – présentent Les Nouvelles Aventures du Petit Prince, un spectacle pour enfants à partir de trois ans.

Produit par Némésis (Arianne M. Matte), il sera donné dans différentes bibliothèques de Toronto.

Le duo s’attelle, pour ce nouveau spectacle, au mythique conte d’Antoine de Saint-Exupéry dans le but de faire découvrir ou redécouvrir l’œuvre aux plus petits.

« Les enfants sont acteurs du spectacle, ils suggèrent des idées »

Florian François explique que le but de la représentation est de développer les capacités créatrices des enfants et leur habileté à improviser. En effet, libre à eux de créer de nouvelles planètes, de nouveaux protagonistes. Les plus courageux peuvent même jouer des personnages.

De fait, DaFlo doit s’adapter à son public, lors de chaque représentation.

«Le jeu de l’improvisation reste de composer avec son auditoire. Si davantage d’adultes assistent au spectacle, on peut se permettre des blagues que seuls eux pourront comprendre», ajoute Florian François.

Jouer avec l’œuvre originale

Florian et Daphney ne manquent pas de s’inspirer du texte original. «Nous reprenons certains personnages, nous citons quelques passages bien sûr», explique Florian.

Le but d’un tel spectacle reste, selon lui, de s’ajuster en fonction de la tournure que prend l’improvisation.

Quatre bibliothèques

Les Nouvelles Aventures du Petit Prince dure 45 minutes et l’entrée est libre. Il sera joué à 14h le 13 mars à la bibliothèque de Don Mills, et le 14 mars à la Bibliothèque Centennial. Le 18 mars, une représentation aura lieu à 11h à la bibliothèque Cedarbrae, et le 20 mars à 10h à la bibliothèque Brentwood.

Le but est également de proposer un spectacle accessible au Grand Toronto en ciblant des bibliothèques extérieures au centre-ville. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site des différentes bibliothèques.