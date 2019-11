Le grand orgue de Notre-Dame n’est pas hors de danger

Ce choix avait pour objectif de mettre en avant la palette de couleurs musicales que peut offrir un orgue Casavant, et de rendre hommage aux grands compositeurs de cet instrument.

Les deux derniers morceaux du programme méritent qu’on s’y attarde: tout d’abord les Variations sur un Noël de Marcel Dupré. Il s’agit d’une œuvre surréaliste de complexité, où le regard peine à suivre le mouvement des mains et des pieds et où l’écoute n’arrive plus à s’associer aux informations visuelles.

À l’admiration de la complexité succède le rire lors de passages dignes d’un dessin animé survolté. Cette interprétation valut une ovation de plusieurs minutes avec l’essentiel du parterre applaudissant debout.

Orgue pour les traditions et pour l’enseignement

Puis vint la traditionnelle improvisation de fin de programme. Après l’ouverture d’une enveloppe contenant une brève partition sur laquelle se trouvent quelques phrases musicales, l’organiste se devait de créer une œuvre éphémère qui a pour vocation de disparaître à la fin de son exécution.

À nouveau ovationné, Olivier Latry, nous remercia en jouant la Symphonie de la cantate de Johann Sebastien Bach: Wir danken dir, Gott, wir danken dir, un incontournable du répertoire.