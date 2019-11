Une nouvelle metteure en scène pour Les Zinspiré.e.s 8

Elle a donc dû suivre quelques cours, faire un stage avec le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) en dramaturgie et demander quelques conseils à des metteurs en scène, dont Chanda Gibson.

D’ailleurs, elle a travaillé avec cette dernière en tant que comédienne pour la 5e saison des Inspiré.e.s. «C’est une femme vraiment inspirante qui, elle aussi, n’avait jamais fait ça. Juste de la voir naviguer avec son cœur, sa manière de travailler… J’ai été dirigée par peu de femmes au théâtre, car il y a peu de femmes qui dirigent, donc c’est sûr que Chanda a été un modèle pour moi.»

Krystel Descary est passée par toutes les étapes: comédienne en 2016 pour Les Inspiré.e.s cinq sur cinq, elle a participé l’année suivante aux ateliers de création, pour enfin devenir coach d’écriture la 7e saison.

Théâtre et balado

L’initiative «met les auteurs et autrices au centre du processus de création», rappelle Krystel Descary.

Concrètement, cela signifie que la metteure en scène a réalisé des entrevues avec elles et eux et a réutilisé ces bandes-son pour relier les cinq contes en «un mélange de théâtre et de baladodiffusion».