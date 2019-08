Le Danforth Music Hall fête ses 100 ans

Une programmation variée

Depuis les travaux de rénovation, les têtes d’affiche se succèdent. Des artistes internationaux s’y produisent, comme Justin Bieber, Rihanna ou encore The Trews, mais aussi des artistes locaux émergents comme Daniel Ceasar, de Scarborough, ou plus anciens, comme le groupe Rheostatics, d’Etobicoke, connu dans les années 90 et 2000, qui viendra se produire cette année.

Entre vedettes internationales et nouveautés de la scène musicale, les fans habitués comme les curieux viennent retrouver leurs idoles d’antan ou découvrir ceux encore méconnus du grand public, tant le choix de la programmation est large.

Des francophones à l’affiche

Si la salle accueille beaucoup de talents locaux et de groupes américains, les francophones ne sont pas en reste. Ils sont nombreux à s’être produits sur la scène du Music Hall.

Les artistes québécois viennent y donner de la voix, comme Coeur de Pirate, Charlotte Cardin ou le duo d’électro-funk Chromeo en 2018, mais aussi les artistes français tels que Johnny Halliday en 2014, Jain, Christine and the Queens ou le DJ Petit Biscuit.



Plus de 20 concerts et événements sont à l’affiche du Danforth Music Hall d’ici à la fin de septembre.