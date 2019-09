BBQ, jeux et soleil pour le 40e anniversaire de la garderie Le Petit Chaperon Rouge

La garderie torontoise Le Petit Chaperon Rouge fêtait samedi midi son 40e anniversaire par un BBQ et des jeux dans la cour de l’école élémentaire catholique Georges-Étienne-Cartier. Plus de 500 parents, enfants et membre de son personnel ont participé à l’événement.

Le Petit Chaperon Rouge, qui possède aujourd’hui six centres de garde accueillant 800 enfants de 0 à 12 ans, a été la première garderie francophone à Toronto, et elle reste la plus importante.

Cinq de ses six centres sont affiliés à des écoles élémentaires: Georges-Étienne-Cartier, La Mosaïque et du Bon Berger dans l’Est, Notre-Dame-de-Grâce et Ste-Marguerite-d’Youville à Etobicoke. Le sixième est situé au 419 Coxwell, dans l’Est aussi.

Jeux et activités culturelles

«La garderie offre une foule de jeux et d’activités culturelles avec des musiciens locaux talentueux et des comédiens du Théâtre français de Toronto», explique Nadia Daoust, directrice générale depuis deux ans. «Les enfants ont même accès à des séances de yoga!»