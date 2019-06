Les 10 meilleurs glaciers à Toronto

Cette glace artisanale de Roselle Desserts fera fondre les vrais amateurs.

L’établissement, au 362 sur King Est, fermé le lundi et le mardi, est ouvert de 11h (midi le vendredi) à 18h (17h le dimanche) les autres jours de la semaine. Le vendredi et le samedi, Roselle Desserts ouvre également de 20h à 23h.

Dans un style beaucoup plus extravagant, on retrouve les glaces à l’italienne de la Diperie, établissement fondé à Montréal. Artisanales, et à la vanille, ces dernières peuvent être agrémentées d’un nappage au chocolat et d’un enrobage croustillant.

Une trentaine de nappages chocolatés sont proposés (du classique au plus original): lait, noir, caramel beurre salé, gingembre, thé vert, etc.; et une vingtaine de garnitures sont au choix: biscuit, bretzel, riz soufflé, etc.

La Diperie possède quatre établissements sur Toronto: au 3264 rue Yonge, ouvert du dimanche au jeudi de 11h30 à 22h, et du vendredi au samedi de 11h30 à 22h30; au 2196 rue Queen Est, ouvert du lundi au vendredi de 14h à 22h et du samedi au dimanche de midi à 22h; au 372 Danforth Avenue, ouvert tous les jours de midi à 21h; au 925 rue Queen Ouest, ouvert tous les jours de midi à 21h.