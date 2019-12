New York l’hiver : plus belle, parfois moins chère…

La ville de New York est particulièrement belle l’hiver, dans les parcs où la neige brille et adoucit les duretés sonores et visuelles.

On doit se balader au bord de l’eau, alors que les cours d’eau qui entourent New York prennent de spectaculaires airs vaporeux et glacés, inconnus en d’autres temps de l’année.

Décorations et vitrines

New York est célèbre pour son temps de Fêtes ultrafestif. Ses décorations de Noël comptent parmi les plus féériques du monde.

En outre, les vitrines des grands magasins rivalisent de beauté et d’ingéniosité. On trouve les vitrines de Noël les plus admirables à ces enseignes: Barneys, Bloomingdale’s, Macy’s et Saks Fifth Avenue.

Les vitrines des grands magasins de Toronto sont spéciales, mais c’est à New York qu’on trouve les plus ornées et originales.