Bastille Day à Toronto : quelques centaines de personnes au pique-nique bleu-blanc-rouge

Véritable tradition depuis 2007, le pique-nique champêtre qui se tient à l’occasion de la Fête nationale française s’est déroulé au parc Budapest ce dimanche 14 juillet. L’événement a su ravir les 200 à 300 francophones et francophiles présents.

Plage et soleil

Le pique-nique revêtait une importance cette année à cause de l’annulation de la foire que devait organiser la Fédération tricolore. Au programme de l’après-midi au parc Budapest (au bord du lac à la hauteur de la rue Roncesvalles): pique-nique, jeux d’extérieur, pétanque et bronzage.

Il y avait de quoi satisfaire petits et grands. «Il y a des toilettes à proximité, la plage pour se rafraîchir, un terrain sur lequel on peut jouer à la pétanque et ce lieu est bien desservi par les trams», expliquaient les organisateurs.

Un événement familial qui tombe à pic

Organisée par Torontois.com et par Toronto French Friday, cette journée ensoleillée a pu permettre à beaucoup de personnes une sortie avec les enfants tout en rencontrant d’autres Français.