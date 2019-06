Amélie et les Rats d’Swompe à la FrancoFest de Hamilton

C’est nul autre que Stef Paquette, artiste franco-ontarien aux multiples facettes, qui s’occupera de l’animation tout au long du festival.

Arts vivants pour petits et grands

FrancoFest offre aussi des activités pour petits et grands. Les enfants pourront s’amuser grâce aux jeux de fête foraine, au jeu d’échec géant, et aussi dans les châteaux gonflables installés pour l’occasion.

Côté arts vivants, là aussi il y en a pour tous les goûts: des chiens cascadeurs de Ultimutts au clown Marco, en passant par les mimes de Trevor Copp, les spectacles proposés vous permettront de faire une pause entre deux concerts.

À noter également la présence de la compagnie Bouchardanse qui jouera son spectacle Les Moutons.

Cuisine francophone

Pour vous restaurez, plusieurs kiosques et camions d’inspiration francophone seront présents. Pour les amateurs de saveurs sucrées, il y aura un stand de bonbons, un marché aux fruits, des crèmes glacées, du jus et des crêpes. Pour ceux qui préfèrent le salé, de la poutine et de la bière seront à votre disposition.