Les cinéastes indépendants fêtent les 3 ans de Kino Toronto

Kino, c’est «une communauté sans jugements», et ça plaît beaucoup à la cinéaste Isabelle Giroux, venue spécialement de Montréal à la dernière soirée de Kino Toronto qui marquait le 3e anniversaire du petit groupe de mordus de la caméra et de l’écran.



La rencontre se déroulait au Rivoli, sur Queen Ouest, ce mardi 18 juin.

Loup-Garou

Isabelle Giroux, actrice, chanteuse et réalisatrice, a réalisé plus de 9 films et a obtenu plus de 50 rôles à Kino Montréal. Elle est venue présenter son court-métrage Loup-Garou, tourné à Bruxelles en 2014. Le film mélange chorégraphies, monologues et performance artistique.

Nouveau logo pour les 3 ans

Lors de la soirée du 3e anniversaire de Kino Toronto, une belle surprise attendait les participants: un nouveau logo avait été créé et des badges de plusieurs couleurs étaient disponibles. Noir, bleu ou rouge selon le nombre de films réalisés.

Belle occasion de célébrer cette communauté solidaire de cinéastes indépendants. «Il y a tous les profils», souligne Olivier Sabino, membre de l’équipe Kino Toronto. «Ça va de 20 à 60ans, de l’étudiant en cinéma à l’ingénieur!»

Obtenir des subventions

Si Kino Toronto fonctionne grâce à une équipe de bénévoles, la prochaine étape serait d’obtenir des subventions de la ville ou de la province. Cela permettrait d’offrir plus à la communauté d’embaucher une équipe à plein temps et d’acquérir du matériel de cinéma comme des caméras.