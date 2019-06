L’école Renaissance triomphe aux 16e Jeux de l’AESD

Ceux qui n’étaient pas en activité à un certain moment pouvaient aller manger à la cafétéria ou aller dans la grande salle avec le DJ UnPier, qui faisait jouer de la musique divertissante pour la foule.

«Je suis toujours impressionnée par l’excellente organisation de la journée et le merveilleux travail de collaboration entre les élèves de toutes les écoles», a déclaré Melinda Chartrand, la présidente du Conseil. «Les Jeux de l’AESD permettent non seulement de développer l’esprit d’équipe et de camaraderie entre les élèves des écoles secondaires, mais également de faire rayonner le Conseil au sein de toute la communauté.»

Rendez-vous l’année prochaine à pareille date pour les 17e Jeux de l’AESD!