Rayannah : vent de fraîcheur sur la Franco-Fête de Toronto

Pendant une heure, la chanteuse charme son auditoire venu en nombre dans la petite salle du bar Wenona Craft Beer Lodge (sur Bloor St West).

Ambiance intimiste et chaleureuse au rendez-vous: une soixantaine de personnes assiste au concert d’ouverture du festival Franco-Fête.

Proche de son public, Rayannah reste simple et humble dans sa prestation. Elle explique à son public quels éléments de sa vie l’ont inspirée pour certaines de ses compositions.

Encore en concert les 9 et 10 juillet à Hull et Montréal, Rayannah s’accorde ensuite une pause bien méritée. La chanteuse s’est également déjà produite aux États-Unis et en Europe. Pour plus d’informations sur la jeune artiste, visitez son site web.