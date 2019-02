Auston Matthews s’entend avec les Maple Leafs

Cindy Caron

Après plusieurs semaines de spéculations, un des plus gros dossier de l’histoire récente des Maple Leafs de Toronto est maintenant clôt. Alors que plusieurs croyaient qu’il attendrait jusqu’à la fin de la présente saison pour entamer les négociations, Auston Matthews vient de signer son premier contrat lucratif dans la LNH.

11,634 millions par année

Ecoulant présentement la dernière année de son contrat de recrue, et avec son rendement des dernières saisons, il y avait beaucoup de rumeurs au sujet de la durée et montant de l’entente. L’exemple de Connor McDavid a été sur toutes les lèvres mais les Maple Leafs et Matthews en auront surpris plusieurs en s’entendant sur un contrat d’une durée de 5 ans d’une valeur annuelle estimée à 11,634 millions.

Un plafond qui dérange

En ce qui concerne la durée, il est facile de penser que Kyle Dubas et les Leafs auraient préféré une entente à plus long terme, on parle ici de la durée maximale de 8 ans. Par contre, dans le contexte actuel de l’équipe avec le plafond salarial, le revenu associé à un contrat de courte durée est plus avantageux.

Les Maple Leafs prennent maintenant le risque de voir Auston Matthews tester le marché des joueurs autonomes dans 5 ans alors qu’il sera au sommet de sa forme à 26 ans.

Si Matthews continu de produire comme il l’a fait depuis son arrivée à Toronto, il en coûtera beaucoup plus cher aux Leafs pour le signer à nouveau dans 5 ans.

Un parcours impressionnant

Originaire de l’Arizona, Auston Matthews a été le premier choix des Maple Leafs au repêchage de 2016 et a été le récipiendaire du trophée Calder, décerné à la meilleure recrue, à sa première saison dans la Ligue Nationale. Il a une impressionnante fiche de 178 points (97 buts et 81 passes) en 182 parties en carrière.

Autres défis à l’horizon

Avec le dossier de Matthews réglé, la direction des Leafs peut maintenant tourner son attention sur le cas de Mitch Marner, qui lui aussi écoule présentement la dernière année de son contrat de recrue mais qui refuse de négocier tant que la saison n’est pas terminée.

Les Maple Leafs espèrent pouvoir garder leurs pions en place dans le but d’aspirer à une conquète de la Coupe Stanley.