Les Maple Leafs retrouvent le chemin de la victoire

Les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans mercredi soir pour affronter les champions en titre de la Coupe Stanley, les Capitals de Washington. L’Express était présent à l’Aréna Scotiabank pour assister à la rencontre.

Les Leafs présentaient un dossier plutôt décevant de 6 revers à leurs 7 derniers matchs à domicile et ont fait plusieurs changements à l’alignement pour ce duel contre Washington.

Une des modifications apportées par l’entraineur Mike Babcock dans le but de fouetter ses troupes a été de séparer Mitch Marner et John Tavares pour la première fois depuis le début de la saison. Mitch Marner se retrouve maintenant sur un trio avec ses comparses Auston Matthews et Patrick Marleau.

Les Capitals ont été les premiers à s’inscrire au pointage lors d’un avantage numérique lorsque Nicklas Backstrom a fait dévier un tir de Evgeny Kuznetsov qui s’est retrouvé derrière le gardien Frederik Andersen.

Avec un peu moins de 20 secondes à faire à la première période, Nazem Kadri a égalé la marque pour Toronto sur une passe de William Nylander. 1-1 après 20 minutes de jeu.

Le redoutable Alex Ovechkin a donné l’avance aux visiteurs tôt en deuxième lorsque son puissant tir frappé a trouvé le fond du filet. Un 37e but cette saison pour le vétéran russe qui, avec ce but, est maintenant à égalité avec Sergei Federov pour le titre de meilleur joueur russe à avoir joué dans la LNH.

Quelques minutes plus tard, le tir de la ligne bleue du défenseur Nikita Zaitsev a trompé la vigilance du gardien Braden Holtby pour créer l’égalité. Son premier but de la saison. 2-2.

Alors que les Leafs profitaient d’une supériorité numérique, suite à une pénalité à Alex Ovechkin, le jeune Auston Matthews a finalement mis fin à sa disette en marquant son 21e de la saison pour donner l’avance à son équipe pour la première fois de la partie. 3-2 Toronto.

En début de troisième période, l’attaquant Nazem Kadri a doublé l’avance des torontois en marquant son deuxième but du match.

La foule n’aura pas eu à attendre très longtemps avant de couvrir la glace de casquettes alors que Nazem Kadri a inscrit son 3e de la partie pour compléter son tour du chapeau.

It was probably time for a new hat anyway.

Watch as @43_Kadri scores his third of the night. #LeafsForever pic.twitter.com/zvBPYwbUTV

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 24, 2019