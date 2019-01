Les Maple Leafs renouent avec la victoire

Les Maple Leafs disputaient un autre match à domicile samedi soir et espéraient retrouver le chemin de la victoire, eux qui ont subit 2 défaites consécutives plus tôt durant la semaine. Pour l’occasion, ils accueillaient les Canucks de Vancouver et L’Express était sur place à l’Aréna Scotiabank.

La rencontre de ce soir devait marquer le retour à Toronto de l’attaquant Josh Leivo qui a été échangé à Vancouver il y a quelques semaines mais ce dernier a été rayé de l’alignement des Canucks ce matin.

Le gardien Michael Hutchinson effectuait son deuxième départ dans l’uniforme des Leafs suite à la transaction qui l’a amené ici il y a quelques jours.

Les Leafs ont été les premier à s’inscrire au tableau lorsque John Tavares a fait dévier le tir de la ligne bleue du défenseur Morgan Rielly

Avec 5 minutes à faire à la première période, la jeune recrue Trevor Moore, qui vient tout juste d’être rappelé du club-école des Marlies, y est allé d’un superbe effort individuel pour s’amener en échappé et trouver le fond du filet pour marquer son premier but dans la LNH. 2-0 Toronto.

Putting on a show and there’s plenty Moore still to come.

A simply stunning end-to-end effort as @t_moore8 scores his first career @NHL goal! #LeafsForever pic.twitter.com/Q5pEIqnutY

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 6, 2019